Передвижной «Флюмамм» побывает в девяти деревнях Псковского района
Глава Псковского округа Наталья Фёдорова вместе с жителями проходит диспансеризацию и призывает земляков не откладывать проверку здоровья. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она сообщила, что для получения заключения о состоянии организма необходимо пройти установленный минимальный перечень анализов и медицинских осмотров.
Записаться на диспансеризацию можно через «Госуслуги», а также обратиться в ФАП или амбулаторию по месту жительства либо в поликлинику Псковской межрайонной больницы. Обследования и профилактические медицинские осмотры проводятся бесплатно. При необходимости медики могут организовать выезд непосредственно на предприятия.
Для жителей сельской местности Псковская межрайонная больница организует выезды передвижного медицинского комплекса «Флюмамм», в котором можно пройти флюорографию и маммографию. В ближайшие недели комплекс будет работать по следующему графику:
18 августа – Тямша, амбулатория, с 10:00 до 13:00;
20 августа – Похвальщина, ФАП, с 10:00 до 13:00;
21 августа – Стремутка, ФАП, с 10:00 до 14:00;
24 августа – Родина, амбулатория, с 10:00 до 14:00;
25 августа – Теребище, ФАП, с 10:00 до 12:00; Спасовщина, ФАП, с 13:00 до 15:00;
27 августа – Дуброво, ФАП, с 10:00 до 13:00; Логозовичи, с 13:00 до 15:00;
28 августа – Соловьи, ФАП, с 10:00 до 13:00;
31 августа – Голубово, с 10:00 до 13:00.
Жителей округа призывают воспользоваться возможностью пройти необходимые обследования и вовремя позаботиться о своём здоровье.
Ранее сообщалось, что выездную диспансеризацию проводят в районах Псковской области в рамках нацпроекта.
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