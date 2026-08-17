Передвижной «Флюмамм» побывает в девяти деревнях Псковского района

10:40, 17 августа 2026, ПАИ

Глава Псковского округа Наталья Фёдорова вместе с жителями проходит диспансеризацию и призывает земляков не откладывать проверку здоровья. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она сообщила, что для получения заключения о состоянии организма необходимо пройти установленный минимальный перечень анализов и медицинских осмотров.

Записаться на диспансеризацию можно через «Госуслуги», а также обратиться в ФАП или амбулаторию по месту жительства либо в поликлинику Псковской межрайонной больницы. Обследования и профилактические медицинские осмотры проводятся бесплатно. При необходимости медики могут организовать выезд непосредственно на предприятия.

Для жителей сельской местности Псковская межрайонная больница организует выезды передвижного медицинского комплекса «Флюмамм», в котором можно пройти флюорографию и маммографию. В ближайшие недели комплекс будет работать по следующему графику:

18 августа – Тямша, амбулатория, с 10:00 до 13:00;

20 августа – Похвальщина, ФАП, с 10:00 до 13:00;

21 августа – Стремутка, ФАП, с 10:00 до 14:00;

24 августа – Родина, амбулатория, с 10:00 до 14:00;

25 августа – Теребище, ФАП, с 10:00 до 12:00; Спасовщина, ФАП, с 13:00 до 15:00;

27 августа – Дуброво, ФАП, с 10:00 до 13:00; Логозовичи, с 13:00 до 15:00;

28 августа – Соловьи, ФАП, с 10:00 до 13:00;

31 августа – Голубово, с 10:00 до 13:00.

Жителей округа призывают воспользоваться возможностью пройти необходимые обследования и вовремя позаботиться о своём здоровье.

Ранее сообщалось, что выездную диспансеризацию проводят в районах Псковской области в рамках нацпроекта.