Михаил Ведерников посетил кабельный завод «Алюр» в Великих Луках

13:30, 17 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится с рабочим визитом в Великих Луках. Первым объектом, который посетил глава региона, стал ООО «Кабельный завод «Алюр». Михаил Ведерников осмотрел производственные цеха и выпускаемое оборудование. Подробнее с процессами предприятия его ознакомил генеральный директор Алексей Бобров, пишет газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»









«Алюр» – современное предприятие, основным видом экономической деятельности которого является производство кабельно-проводниковой продукции (силовых, контрольных кабелей, проводов установочных, силовых, бытовых и пожаробезопасных). Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 12 тысяч маркоразмеров.

Вместе с Михаилом Ведерниковым на предприятии побывали заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, министр экономического развития региона Андрей Михеев, вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов и другие.

В завершение экскурсии по заводу Михаил Ведерников вручил генеральному директору почётную грамоту губернатора Псковской области и отметил добросовестную работу коллектива предприятия.