Площади великолукской поликлиники №2 планируется расширить

14:28, 17 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего визита в Великие Луки 17 августа посетил поликлинику № 2 великолукского филиала Псковской областной клинической больницы, сообщает «Великолукская правда. Новости».

На объекте с ним работали министр здравоохранения региона Марина Гаращенко, главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов, руководитель великолукского филиала ПОКБ Денис Цветков, депутат городской Думы Юлия Ярышкина.

Михаил Ведерников в беседе с жителями опроверг слухи о закрытии поликлиники и прекращении работы процедурного кабинета. Он подчеркнул, что руководство областной больницы, наоборот, ведёт работу по сбору предложений, направленных на расширение площадей поликлиники № 2 в связи с активным развитием микрорайона и ростом численности прикреплённого населения. Сейчас пациентами поликлиники являются более 15 тысяч человек.

«Спасибо, вы меня успокоили», - поблагодарила местная жительница главу региона.

Добавим, что в штате поликлиники работают врачи-педиатры участковые, врачи-терапевты участковые, врачи-акушеры-гинекологи, проводится диспансеризация и вакцинация согласно национальному календарю прививок.

Ранее заместитель главного врача – руководитель Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы Денис Цветков ответил на вопросы великолучан, связанные со слухами о закрытии поликлиники № 2 и процедурных кабинетов.