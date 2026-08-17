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Общество

Андрей Козлов обсудил острые вопросы с жителями великолукской деревни

Деревня Черпесса в Великолукском районе отметила 25-летие со дня проведения первого Дня деревни. Участие в праздничных мероприятиях принял депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов. В рамках визита он осмотрел Черпесский дом культуры, местную библиотеку и комнату воинской славы.

Фото здесь и далее: страница Андрей Козлова в соцсетях

Особое внимание уделили работе территориального общественного самоуправления «Надежда». Андрей Козлов встретился с руководителем ТОС Таисией Кирсановой. Они обсудили результаты реализации проектов в 2025 году и планы на 2026-й, в том числе задачи, которые предстоит выполнить в рамках выигранных грантовых конкурсов.

Во время праздничной программы отметили свадебных юбиляров, старожилов, активных жителей деревни, золотого медалиста, а также владельцев наиболее ухоженных дворов и цветников. Отдельно Андрей Козлов посетил старейших жительниц Черпессы — 93-летнюю Марию Константиновну Шевелятову и 92-летнюю Анастасию Васильевну Русакову, которых в деревне называют детьми войны. Женщины не смогли присутствовать на концерте, поэтому встреча прошла у них дома.

После праздничной программы состоялся разговор с жителями. Во время встречи обозначили два наиболее острых вопроса — освещение региональной дороги на подъезде к деревне и неудовлетворительную работу отделения «Почты России». Обращения жителей зафиксировали, их планируют проработать совместно с профильными ведомствами.

Андрей Козлов поблагодарил жителей Черпессы за тёплый приём, активность и неравнодушное отношение к жизни своей деревни.

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