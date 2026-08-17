Опубликована программа празднования Дня Государственного флага РФ в Пскове

23:16, 17 августа 2026, ПАИ

Мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага РФ, пройдут в Пскове 22 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.

Программа рассчитана на разные возрастные группы и включает акции, концерты и патриотические события.

В 10:00 на площади Ленина стартует акция «Российский триколор» (0+). Она откроет праздничную программу и будет доступна посетителям всех возрастов.

В 12:00 в историко‑краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (площадь Ленина, 3) пройдёт концерт «Голосом сердца, цветом страны!» (6+) – в нём примет участие вокальная студия «Карамелька». Для посещения мероприятия требуется предварительная запись у организаторов.

В 13:00 в Летнем саду возле памятника «Пушкин и крестьянка» состоится патриотическое мероприятие «Символ России» (6+).

Завершит программу в 14:00 праздничная программа «Три цвета единства» (6+) на Набережной реки Великой (амфитеатр, спуск с улицы Детской). В ней примут участие псковские творческие коллективы. Также запланирован флешмоб.