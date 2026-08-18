Сенатор Наталья Мельникова обсудила с молодыми псковичами их инициативы

10:00, 18 августа 2026, ПАИ

Сенатор Наталья Мельникова провела встречу с членами Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе. По её словам, такие встречи позволяют узнать, какие вопросы волнуют молодых людей и какой поддержки они ждут от власти. Об этом сенатор написала на своей странице «ВКонтакте».

В обсуждении участвовали начальник отдела общественных проектов министерства молодёжной политики Псковской области, представители молодёжных волонтёрских организаций, Фонда культурных инициатив президентских грантов и АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Участники затронули широкий круг тем. В частности, говорили о возможностях для самореализации и занятости молодёжи, участии в общественной жизни города, поддержке молодёжных инициатив и волонтёрства. Также обсудили поступление в вузы, трудоустройство студентов, поддержку молодых семей, развитие туризма и молодёжного предпринимательства.

Члены Совета не только задали вопросы, но и представили собственные предложения, подготовленные по итогам работы. Инициативы касаются развития городской молодёжной политики, существующих проблемных направлений, а также задач, которые необходимо решать на уровне Псковской области.

«Очень ценно, что ребята приходят не только с вопросами, но и с конкретными предложениями. Именно такой открытый диалог позволяет лучше понимать запросы молодёжи и вместе искать решения», – отметила Наталья Мельникова.

Сенатор поблагодарила участников за открытость, инициативность и готовность не только говорить о проблемах, но и предлагать варианты их решения.