Гостем программы «Оглавление» станет Алексей Севастьянов

12:43, 18 августа 2026, ПАИ

Гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 18 августа, станет председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов.

Как эволюционировал региональный парламент, по мнению депутата с почти 20-летним стажем? Как менялся механизм взаимодействия с жителями округа и инструментарий парламентария? Как личный жизненный опыт позволяет разрешать политические коллизии? Об этом и многом другом с Алексеем Севастьяновым поговорит ведущий Александр Машкарин.

Программа «Оглавление» выйдет в радиоэфир в 14:00, сразу после выпуска новостей. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в «ВКонтакте».