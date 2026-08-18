В Псковской области накрыли канал поставки контрабандных сигарет из Беларуси

12:57, 18 августа 2026, ПАИ

Псковские таможенники остановили на юге региона грузовик КАМАЗ, в котором обнаружили крупную партию немаркированных белорусских сигарет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СЗТУ.



Фото: СЗТУ



Фото: СЗТУ



Фото: СЗТУ



Фото: СЗТУ







В кузове автомобиля находилось 120 тысяч пачек табачных изделий, на которых отсутствовали средства идентификации никотиносодержащей продукции, предусмотренные российским законодательством. Стоимость изъятой партии по свободным рыночным ценам в России превышает 18,3 млн рублей.

Как установили оперативники, груз следовал из Беларуси. Иностранные граждане должны были сопровождать сигареты до Тверской области, где планировалось передать товар другим участникам схемы для дальнейшей реализации.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда табачных изделий, совершённая организованной группой в крупном размере.

Двое подозреваемых задержаны. Псковский городской суд отправил их под стражу на два месяца. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства незаконной поставки и другие возможные участники схемы.

Максимальное наказание по предъявленной статье – до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителя Печор обвиняют в контрабанде военной техники в страны ЕС и на Украину.