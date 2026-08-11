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Происшествия

Жителя Печор обвиняют в контрабанде военной техники в страны ЕС и на Украину

Уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде военной техники и оборудования, поступило в Печорский районный суд Псковской области. Судебное заседание назначено на 17 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ

По версии следствия, неизвестный создал международную трансграничную организованную группу для контрабанды военной техники и оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники. Участники группы в России должны были приобретать указанные предметы, упаковывать и передавать их для контрабандного вывоза через границу в страны Евросоюза и на Украину.

В деятельность преступной группы вовлекли и уроженца Печорского района, имеющего гражданство России и Эстонии и занимающегося международными перевозками. В ноябре прошлого года он получил от членов группы части военной техники и оборудование, разместил их в кабине тягача и попытался переместить через таможенную границу. При прохождении пограничного контроля его задержали.

Судебное заседание по делу назначено на 17 августа в 14:00.

Недавно сообщалось, что в контрабанде обвиняется москвич, который пытался незаконно провезти культурные ценности через Псковскую область на сумму более миллиона рублей.

Отметим, что в июле этого года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности заключения контрактов с ВС РФ в период мобилизации для граждан с неснятой или непогашенной судимостью. Согласно поправкам, контракт теперь смогут заключить в том числе контрабандисты стратегических товаров и наркотиков, а также участники преступных групп.

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