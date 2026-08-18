Псковичей приглашают к участию в региональном молодёжном фестивале речевых спектаклей

19:30, 18 августа 2026, ПАИ

В Псковской области начался приём заявок на участие в Первом региональном молодёжном фестивале речевых спектаклей, который пройдёт в Пушкинских Горах 16–18 октября, сообщили ПАИ организаторы.

Художественным руководителем фестиваля выступает Мария Оссовская – театральный педагог и популяризатор речевого спектакля как особой формы работы с художественным текстом, где при минимуме сценического оформления и зрительных эффектов на первый план выходит живая речь, точная интонация и внимание к тексту.

Миссией фестиваля является привлечение общественного интереса к русской классической и современной поэзии, раскрытие потенциала звучащего художественного слова в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. В фестивале могут принимать участие детские и молодёжные театральные коллективы (школьники, студенты), а также индивидуальные исполнители в возрасте до 35 лет.

Первый псковский молодёжный фестиваль речевых спектаклей станет центральным мероприятием второго этапа проекта «От михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине», который реализуется в Псковской области АНО «Добрый проект» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках первого этапа проекта в этом году в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова прошёл показ речевого спектакля «Шахтёрская дочь» по одноимённой поэме современного поэта Анны Ревякиной в постановке Марии Оссовской.

Кроме того, были организованы творческие встречи, мастер-классы и курсы повышения квалификации для театральных педагогов Псковской области.

Заявки на участие принимаются в онлайн-формате до 15 сентября на электронную почту artmus@bk.ru с пометкой «Фестиваль речевых спектаклей».

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Русская цивилизация».