Эксперты предупредили о новых схемах мошенников на тему студенческих стипендий

10:57, 19 августа 2026, ПАИ

С началом учебного года активизировались мошенники, использующие тему оформления стипендий для обмана российских студентов. Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов, злоумышленники целенаправленно атакуют учащихся вузов, которые постоянно находятся в интернете, доверяют цифровым данным и часто испытывают нехватку денег.

Киберэксперты отмечают, что в 2026 году мошенники совершенствуют уже известные схемы и активно используют вредоносное программное обеспечение. Студентам могут рассылать письма с вложениями под видом списков получателей стипендий или документов на оформление выплат. Такие файлы нередко содержат вирусы или стилеры, ворующие пароли и платёжные данные. Также злоумышленники предлагают установить APK-файлы якобы от имени вуза – после скачивания программа может перехватывать сообщения и коды подтверждения из банковских приложений.

Ранее, по данным экспертов, аферисты представлялись сотрудниками Минобрнауки и предлагали подтвердить данные на портале «Госуслуги» для получения стипендии. Другой популярной схемой были фейковые сайты-агрегаторы, обещавшие «секретные» гранты: студент заполнял анкету, а затем его просили оплатить комиссию за перевод. Также мошенники рассылали письма от имени деканатов с требованием срочно подтвердить статус для социальных выплат.

Особенно уязвимы перед такими схемами первокурсники, у которых нет опыта самостоятельного общения с государственными структурами, предупреждают специалисты. Последствия установки вредоносного ПО могут быть серьёзными: от кражи паролей и документов до блокировки телефона и требования выкупа. В отдельных случаях студентов могут вовлечь в цепочку обналичивания средств, предлагая перевести часть «гранта» на налоги.

Для защиты эксперты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений, проверять информацию на официальных сайтах вузов, не сообщать коды из СМС и пароли от «Госуслуг», а также не устанавливать приложения по просьбе неизвестных отправителей. Рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию на всех значимых аккаунтах и завести отдельный email для учебных порталов.