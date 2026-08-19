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Общество

В Пскове оценили состояние деревьев у Детской областной больницы

Состояние зелёных насаждений на территории Детской областной больницы оценили глава Пскова Борис Елкин и эксперт-дендролог Максим Любичанковский. Выезд состоялся по поручению губернатора Михаила Ведерникова сегодня, 19 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин осмотрел зелёное насаждение возле Детской областной больницы
    Фото: ПАИ

На территории медучреждения растут 10 лип и один дуб. «Классический пример правильной посадки. Отпада нет, 100% приживаемость. Это все крупномеры – 3,5 метра и выше. Есть ещё боярышник и пузыреплодник. Мы увидим, как работа прошлого года себя показала. Деревья чувствуют себя хорошо. Такая практика должна быть по всему городу», – отметил Максим Любичанковский.

Деревьям от 10 до 12 лет, но есть и те, которые высадили в прошлом году. «Самые большие риски были по дубу, потому что он был посажен в середине июля», – поделился главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

В свою очередь дендролог уточнил, что оценивать качество материала для посадки можно только через два года.

В продолжение беседы Евгений Васильев обратил внимание, что территория больницы менялась многократно и на этом месте был пустырь. «Мы решили превратить его в красивую зону отдыха, где родители могут провести время с детьми. За этой территорией мы тщательно следим. Это зона комфорта для наших пациентов, – рассказал главврач больницы. – Мы обсуждали с главой города насущные вопросы, и главный из них – это парковочная зона. У нас есть два вида проектов, которыми также предусмотрено озеленение».

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