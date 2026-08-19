Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Великих Луках 30 августа

13:11, 19 августа 2026, ПАИ

Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт на набережной реки Ловати (напротив острова Дятлинка) в Великих Луках 30 августа в 20:30. Об этом ПАИ сообщили в БКЗ областной филармонии.

Вход на мероприятие свободный. Гостей фестиваля ждёт выступление губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Игоря Томашевского. Вместе с ним на сцену выйдут солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Борис Степанов.

В программе вечера – шедевры классики от зарубежных и российских композиторов, саундтреки из кинофильмов в симфоническом звучании.

«Это тот самый случай, когда музыка объединит всех: и искушённых ценителей, и тех, кто только открывает для себя мир классики. Берите друзей, пледы и хорошее настроение. Встречаемся в 20:30, зрительский сектор будет расположен на берегу реки Ловати (напротив острова Дятлинка)», – отметили организаторы.