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Общество

Пять педагогов представят Псковскую область на Всероссийском ФКР

С 30 сентября по 2 октября в Москве на площадке национального центра «Россия» пройдёт VI Всероссийский форум классных руководителей. Делегация Псковской области примет участие в мероприятии, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

Форум проводится по поручению президента Российской Федерации и в этом году соберёт 700 классных руководителей и кураторов групп СПО из всех регионов России, а также иностранных педагогов. На конкурсный отбор поступило более 43 000 заявок со всей страны. В состав делегации Псковской области вошло пять педагогов.

Посол форума классных руководителей по Псковской области Светлана Михайлова поделилась эмоциями, которые знакомы каждому учителю, побывавшему на этом мероприятии: «Форум классных руководителей – это праздник для учителя, праздник душевного состояния от новых знаний, знакомств и перезагрузки внутреннего самочувствия. Форум даёт понять: ты нужен, ты важен, ты не один! Действуй – и у тебя всё получится!»

Зарегистрироваться для онлайн-участия можно у организаторов до 30 сентября.

Оператором проекта выступает Фонд гуманитарных проектов, стратегическим партнёром – АНО «Диалог Регионы».

Ранее сообщалось, что директора псковских образовательных учреждений стали лучшими в рейтинге.

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