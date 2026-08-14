Директора псковских образовательных учреждений стали лучшими в рейтинге
Директор Гдовской средней общеобразовательной школы Ольга Кузьмина и директор гимназии Островского муниципального округа Лариса Петрикова вошли в топ-300 лучших руководителей образовательных организаций России, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.
Всего на участие в форуме директоров школ было подано более 5 000 заявок. Эксперты оценивали уровень профессиональных компетенций кандидатов и уникальность их управленческих практик.
Форум пройдёт с 30 сентября по 2 октября на площадке национального центра «Россия».
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