Директора псковских образовательных учреждений стали лучшими в рейтинге

23:22, 14 августа 2026, ПАИ

Директор Гдовской средней общеобразовательной школы Ольга Кузьмина и директор гимназии Островского муниципального округа Лариса Петрикова вошли в топ-300 лучших руководителей образовательных организаций России, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

Всего на участие в форуме директоров школ было подано более 5 000 заявок. Эксперты оценивали уровень профессиональных компетенций кандидатов и уникальность их управленческих практик.

Форум пройдёт с 30 сентября по 2 октября на площадке национального центра «Россия».