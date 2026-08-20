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Культура

Сказку «Чёрная курица» с песочной анимацией покажут в Псковской филармонии

13 сентября в Псковской областной филармонии состоится необычный концерт по сказке Антония Погорельского «Чёрная курица». Литературное произведение соединят с музыкой Петра Чайковского и песочной анимацией. Об этом ПАИ сообщили в филармонии.

Историю о выборе, чести и хрупкости детской души представят с помощью сразу нескольких видов искусства. Зрителей ждут художественное чтение, исполнение музыки Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области и визуальное сопровождение.

Во время концерта художник Оксана Чунчукова будет создавать песочные изображения, которые оживят события сказки прямо на глазах у зрителей. Музыкальной основой программы станет «Серенада для струнного оркестра» Петра Чайковского.

Организаторы приглашают на концерт семьи с детьми и обещают вечер, в котором классическая литература, музыка и современное визуальное искусство объединятся в единую сказочную историю.

Билеты уже поступили в продажу.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках продолжается подготовка к фестивалю «Музыка на воде», который 30 августа впервые пройдёт на новой для проекта площадке – острове Дятлинка посреди реки Ловати.

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