«Музыка на воде» в Великих Луках объединит классику и саундтреки к фильмам

13:18, 20 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках продолжается подготовка к фестивалю «Музыка на воде», который 30 августа впервые пройдёт на новой для проекта площадке – острове Дятлинка посреди реки Ловати. О процессе подготовки на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков.

В ближайшее время на острове начнётся монтаж сцены, установка звукового и светового оборудования. Организаторам, по словам спикера, пришлось адаптировать привычную концепцию фестиваля под новую площадку.

Сцену разместят на небольшом мысу острова Дятлинка, а зрители смогут наблюдать за концертом с набережных по берегам Ловати. Для комфортного просмотра организаторы советуют взять с собой складные стулья или пледы, чтобы расположиться прямо на траве.

«Мы везём солистов Мариинского театра, красивый свет и звук. И смена локации для нас – очень интересное событие. Мы долго думали, как поставить сцену. Придумали. Всё складывается, и довольно красиво», – рассказал Боярков.

В отличие от псковского фестиваля, который обычно продолжался в течение двух дней, великолукская «Музыка на воде» будет однодневной. При этом программа объединит сразу несколько музыкальных направлений. В неё войдут произведения русской и зарубежной классики, а также отдельный блок саундтреков.

По словам руководителя филармонии, над программой работали несколько человек и в итоге удалось собрать сильную и удачную, на его взгляд, программу.

Отметим, что «Музыка на воде» ежегодно с 2020 года собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в разные годы, можно в сюжете на сайте ПАИ.