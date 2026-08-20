«Музыка на воде» в Великих Луках объединит классику и саундтреки к фильмам
В Великих Луках продолжается подготовка к фестивалю «Музыка на воде», который 30 августа впервые пройдёт на новой для проекта площадке – острове Дятлинка посреди реки Ловати. О процессе подготовки на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков.
В ближайшее время на острове начнётся монтаж сцены, установка звукового и светового оборудования. Организаторам, по словам спикера, пришлось адаптировать привычную концепцию фестиваля под новую площадку.
Сцену разместят на небольшом мысу острова Дятлинка, а зрители смогут наблюдать за концертом с набережных по берегам Ловати. Для комфортного просмотра организаторы советуют взять с собой складные стулья или пледы, чтобы расположиться прямо на траве.
«Мы везём солистов Мариинского театра, красивый свет и звук. И смена локации для нас – очень интересное событие. Мы долго думали, как поставить сцену. Придумали. Всё складывается, и довольно красиво», – рассказал Боярков.
В отличие от псковского фестиваля, который обычно продолжался в течение двух дней, великолукская «Музыка на воде» будет однодневной. При этом программа объединит сразу несколько музыкальных направлений. В неё войдут произведения русской и зарубежной классики, а также отдельный блок саундтреков.
По словам руководителя филармонии, над программой работали несколько человек и в итоге удалось собрать сильную и удачную, на его взгляд, программу.
Отметим, что «Музыка на воде» ежегодно с 2020 года собирает тысячи зрителей и множество отзывов. Посмотреть, как фестиваль проходил в разные годы, можно в сюжете на сайте ПАИ.