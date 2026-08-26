В 14 детских садах Пскова к новому учебному году устанавливают новые навесы

10:49, 26 августа 2026, ПАИ

В Пскове продолжается подготовка детских садов к новому учебному году. В 14 дошкольных учреждениях города устанавливают новые навесы, которые позволят детям проводить время на прогулке в комфортных условиях и укрываться от дождя и солнца. Об этом сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы со ссылкой на депутата Наталью Юрченко.

В 8-м избирательном округе новые конструкции появились или сейчас устанавливаются в трех детских садах – «Кораблик», «Чебурашка» и «Ромашка». При этом в «Ромашке» веранда появилась еще два года назад – ее установили по просьбе родителей.

Наталья Юрченко отметила, что вопрос строительства навесов остается актуальным для дошкольников и их родителей. По ее словам, она неоднократно обращалась с соответствующими предложениями, а инициатива по установке веранд вошла в список депутатских наказов.

«Искренне благодарю главу Пскова Бориса Елкина и управление образования за то, что просьбы родителей услышаны и в детских садах постепенно устанавливаются веранды от дождя», – сказала депутат.

Всего в этом году комфортные навесы появятся в 14 дошкольных учреждениях. Работы ведутся в детских садах № 10 «Незабудка», № 31 «Росинка», № 32 «Чебурашка», № 33 «Огонек», № 34 «Радуга», № 35 «Ромашка», № 37 «Кораблик», № 38 «Умка», № 39 «Малышок», № 40 «Ручеек», № 42 «Журавлик», а также в детских садах № 20, 21 и Центре развития ребенка – детском саду № 41.

Помимо установки навесов, в преддверии нового учебного года в дошкольных учреждениях Пскова проводят косметический ремонт, обновляют материально-техническую базу и устанавливают малые архитектурные формы.

Ранее о подготовке школ и детсадов в Пскове к 1 сентября поговорили на «Серебряном дожде».