О подготовке школ и детсадов в Пскове к 1 сентября поговорили на «Серебряном дожде»
Заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 августа. В программе обсудили подготовку псковских школ к учебному году.
Главное из эфира:
- завершается ремонт второго корпуса ПИЛГ и детского сада № 43. На оба объекта выделили дополнительные средства, работы стараются закончить к 1 сентября;
- в ПИЛГ разместится шесть первых классов – около 200 детей. Для них сделали отдельные гардеробные, туалеты для каждого класса, читальный зал, компьютерный и языковой кабинеты. «Ни в одной школе города таких условий для первых классов нет»;
- во всех учреждениях образования Пскова в преддверии нового учебного года проходит ремонт;
- в 2027 году запланирован капремонт детсада № 42, школ № 3 и 9, в 2028-м – детсадов № 29 и 53;
- образовательные учреждения в Пскове в 2026 году получили рекордное финансирование на ремонт;
- почти шесть тысяч детей в Пскове обучается во вторую смену;
- «У нас нет очереди в детские сады». Все заявки родителей в отношении детей до трёх лет удовлетворены. Группы для малышей есть более чем в 20 дошкольных учреждениях;
- дежурные группы в детсадах создаются по заявкам родителей: нужно, чтобы набралось не менее 6–10 человек;
- в этом году в школы и сады придёт рекордное число молодых специалистов – около 75 человек. Работают целевой набор, выплаты, наставничество. Есть острая нехватка педагогов по математике, физике, химии;
- итог учебного года – 19 стобалльников, причём три набрали по 200 баллов. Средний балл вырос по всем предметам, а не сдавших порог стало меньше – восемь человек.
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