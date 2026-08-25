О подготовке школ и детсадов в Пскове к 1 сентября поговорили на «Серебряном дожде»

21:08, 25 августа 2026, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 августа. В программе обсудили подготовку псковских школ к учебному году.

Главное из эфира: