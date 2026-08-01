Накануне Успения: всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

27 августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре прошло торжественное всенощное бдение накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей в сослужении архиепископа Абаканского и Хакасского Ионафана, епископа Рыбинского и Романова-Борисоглебского Вениамина, архимандрита Филарета (Кольцова) с братией и гостями обители.

Древние стены монастыря наполнились молитвенным пением – братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой создавали неповторимую атмосферу благодати. Сотни свечей, стройные ряды богомольцев и особое чувство причастности к многовековой традиции – этот вечер запомнится каждому, кто был в обители.

Фотографии, передающие величие и красоту богослужения, – в фоторепортаже Матвея Елисеева.