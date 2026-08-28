28 августа православные отмечают Успение Богородицы: что можно и что нельзя делать в этот день

07:00, 28 августа 2026, ПАИ

28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников Русской православной церкви. Дата посвящена воспоминанию о завершении земной жизни Божией Матери.

Накануне в Псково-Печерском монастыре проходила подготовка к празднику: верующие выкладывали дорожку из живых цветов и трав, освящался хлеб.

Успению предшествует двухнедельный пост, который получил название Успенского. По строгости ограничений его сравнивают с Великим постом. Рассказываем, как возник праздник, что означает его название и какие церковные и народные традиции связаны с 28 августа.

Когда отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане ежегодно отмечают Успение 28 августа. В католической церкви праздник приходится на 15 августа.

После Вознесения Иисуса Христа Богородица осталась под опекой апостола Иоанна Богослова. Согласно преданию, именно ему Спаситель поручил заботиться о Ней как о собственной матери.

Для ближайших учеников Иисуса Христа и первых верующих Матерь Божия была источником утешения и духовного наставления. Апостолы записывали Ее рассказы о собственной жизни, а также о земной жизни и служении Ее Сына.

Как произошло Успение Богородицы

Церковное предание рассказывает, что однажды Пресвятая Мария молилась на Елеонской горе. Во время молитвы перед Ней появился архангел Гавриил. В руках он держал райскую финиковую ветвь и принес Богородице весть о том, что через три дня завершится Ее земная жизнь и Господь призовет Ее к Себе. Матерь Божия с радостью приняла эту весть. Она поняла, что вскоре сможет вновь встретиться со Своим Сыном.

После кончины Богородицы апостолы похоронили Ее в Гефсимании. На погребении присутствовали ученики Христа, за исключением апостола Фомы, который в это время отсутствовал.

На третий день Фома пришел к Елеонской горе и захотел увидеть гробницу Богородицы. Когда гроб открыли, тела Матери Божией внутри уже не было. В гробнице осталась только плащаница.

Согласно преданию, вечером того же дня Богородица явилась апостолам в окружении ангелов. Она обратилась к ним со словами: «Радуйтесь! Я всегда с вами во все дни и всегда буду вашею молитвенницею перед Богом».

Почему праздник называется Успением

Полное церковное название праздника звучит как Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Само слово «успение» сегодня относится к устаревшей лексике. В современном понимании оно означает «смерть». При этом в христианской традиции Успение связано не только с воспоминанием о земной кончине Богородицы, но и с представлением о переходе к вечной жизни.

Что делают верующие на Успение

В день Успения в православных храмах проходят праздничные богослужения и литургии. Верующие приходят в храм, молятся и приносят цветы к иконе с изображением Богородицы, а также прикладываются к святыне.

С Успением в народной традиции связывали и завершение летних сельскохозяйственных работ. Праздник считался своеобразной границей между летом и осенью, а к этому времени подходила к концу уборка урожая.

В этот день было принято идти в храм и освящать хлеб. Существовало поверье, что освященный хлеб нельзя ронять на пол – считалось недопустимым даже падение крошки.

Традиции Успения для незамужних девушек

Особое место Успение занимало в народных представлениях о замужестве. Раньше незамужние девушки с нетерпением ждали наступления этого праздника, поскольку именно с 28 августа традиционно начинался период сватовства.

Считалось, что осенью после Успения можно было начинать договариваться о свадьбе. В народе существовало поверье: если к девушке на Успение никто не посватался, то всю зиму она может проходить незамужней.

Таким образом, праздник был связан не только с церковной жизнью, но и с важными семейными обычаями.

Народные приметы на 28 августа

В народном календаре Успение также связывали с наступлением раннего бабьего лета. По погоде 28 августа пытались определить, какой будет предстоящая осень.

Считалось, что погода на Успение может рассказать и о предстоящей зиме. Если день выдавался теплым и ясным, то зиму ожидали мягкую, а следующий год – урожайным.

Что можно и нужно делать на Успение

Посетить храм и помолиться, по возможности побывать на праздничной литургии. 28 августа совершается Божественная литургия.

Помолиться Богородице, попросить о помощи и заступничестве за себя и близких.

Провести день спокойно, уделить время семье, близким, добрым делам.

Помочь нуждающимся, проявить милосердие и внимание к окружающим.

Работать по необходимости можно – строгого церковного запрета на работу, уборку или другие бытовые дела нет.

Чего лучше избегать

Ссор, конфликтов, злословия, раздражения и обид – как и в любой другой большой церковный праздник.

Пустого развлечения и чрезмерного застолья, если они мешают духовному смыслу дня.

Суеверий: например, примет о том, что нельзя ходить босиком, брать в руки острые предметы, работать в огороде и т. п. Церковь таких запретов не устанавливает.

28 августа – пятница, поэтому Успение приходится на постный день. При этом поскольку это большой праздник, в этот день разрешается рыба; разговение после Успенского поста переносится на следующий день.

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