Более 12 тысяч псковичей впервые проголосуют на выборах в этом году

15:45, 02 сентября 2026, ПАИ

Центральная избирательная комиссия России дала старт акции «Будь со страной», которая предназначена для граждан, впервые принимающих участие в голосовании. В Псковской области в этом году право впервые проголосовать получат более 12 тысяч избирателей, уточнили в избирательной комиссии региона.

Участники акции смогут сохранить воспоминание о своем первом голосовании на специальной онлайн-карте проекта, созданной на платформе «Программы развития «Другое Дело», а также получить промокоды от партнеров акции.

Для участия необходимо проголосовать 18, 19 или 20 сентября, а затем подтвердить свой возраст — 18 лет — с помощью авторизации на сайте ФГАИС «Молодежь России». На каждом избирательном участке будут размещены плакаты с QR-кодом, ведущим на страницу проекта.

До начала дней голосования впервые голосующие также могут принять участие в онлайн-игре «Дело выбора» и побороться за приз от президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Кроме того, региональная избирательная комиссия подготовила для впервые голосующих псковичей свой «первый взрослый набор». После посещения избирательного участка они смогут получить обложку на паспорт, картхолдер и ремувку.

«Приходи на избирательный участок, голосуй, принимай участие в акции и получи свой первый взрослый набор от региональной комиссии», — призвали организаторы.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.