Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сколько на самом деле можно хранить домашние консервы, объяснил биолог

Домашние консервы из овощей могут храниться до двух лет, а вот заготовки из грибов и соленья не следует хранить более полугода, максимум год, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

Варенье, которое приготовили в домашних условиях, может стоять на полке до трёх лет. Джемы с высоким содержанием сахара хранятся до двух-трёх лет, а компоты и соки – только год, максимум два.

Овощные заготовки из огурцов, помидоров, лечо и кабачковая икра, как было сказано ранее, могут храниться дома до двух лет при правильной стерилизациии. Но лучше съесть их в течение первого года, уточнил биолог.

Ранее врач предупредила о смертельной опасности маринованных грибов. При определённых условиях домашняя заготовка становится опасной для жизни. Это связано с тем, что в запечатанной банке создаётся бескислородная среда, идеальная для прорастания спор бактерии, которая вырабатывает ботулотоксин.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






05 сентября 2026

«Будем жить!»: бывшая узница концлагерей Галина Михайлова из Острова отметила 88-летие
05 сентября 2026

Михаил Ведерников: Принцип активного участия псковичей в жизни региона распространился на все направления
05 сентября 2026

Сказки Якутии и Бурятии прозвучат в «Михайловском»: семейный спектакль ко Дню языков народов России
05 сентября 2026

Газета как история: уникальный выпуск «Бежаницкой правды» 1937 года пополнит фонд местного музея
05 сентября 2026

Требуется помощь: поиски 48-летнего мужчины идут в Пыталово
05 сентября 2026

Сергей Кравцов объявил о запуске месяца профориентации в школах России
05 сентября 2026

Жителей Псковской области приглашают на службу в полицию
05 сентября 2026

В Великих Луках вандалы повредили звуковое оборудование новой инсталляции

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...