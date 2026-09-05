Сколько на самом деле можно хранить домашние консервы, объяснил биолог
Домашние консервы из овощей могут храниться до двух лет, а вот заготовки из грибов и соленья не следует хранить более полугода, максимум год, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.
Варенье, которое приготовили в домашних условиях, может стоять на полке до трёх лет. Джемы с высоким содержанием сахара хранятся до двух-трёх лет, а компоты и соки – только год, максимум два.
Овощные заготовки из огурцов, помидоров, лечо и кабачковая икра, как было сказано ранее, могут храниться дома до двух лет при правильной стерилизациии. Но лучше съесть их в течение первого года, уточнил биолог.
Ранее врач предупредила о смертельной опасности маринованных грибов. При определённых условиях домашняя заготовка становится опасной для жизни. Это связано с тем, что в запечатанной банке создаётся бескислородная среда, идеальная для прорастания спор бактерии, которая вырабатывает ботулотоксин.
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