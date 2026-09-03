Яд в банке: о смертельной опасности маринованных грибов предупредила врач

16:45, 03 сентября 2026, ПАИ

Почему маринованные грибы могут быть опасны для здоровья человека, объяснила доктор медицинских наук, профессор Пермского политеха Нина Вишневская.

Маринованные грибы содержат ценные вещества, такие как белки, калий, фосфор, кальций, витамины, цинк и антиоксидант меланин, пояснила она. Однако, по словам специалиста, при определенных условиях домашняя заготовка становится опасной для жизни. Это связано с тем, что в запечатанной банке создается бескислородная среда, идеальная для прорастания спор бактерии, которая вырабатывает ботулотоксин.

«Споры Clostridium botulinum широко распространены в почве, и если на грибах после сбора остаются частицы земли, они могут попасть в банку», - приводит ее слова РИА Новости.

Нина Вишневская пояснила, что в закатанной банке бактерия вырабатывает один из самых сильных природных ядов, поражающий нервную систему, - ботулотоксин. Этот яд приводит к параличу мышц, и отравившийся человек начинает задыхаться. Если не оказать своевременно медпомощь, то он погибает.

Как отметила врач, на порчу грибов в банке могут указывать помутнение рассола, вздутая крышка или пузырьки газа.

«Минимизировать риск позволит тщательная очистка грибов, достаточное количество уксуса и соли в маринаде и хранение в холоде. А самый надежный способ избежать опасности - сушить или замораживать грибы вместо консервации», - заключила Нина Вишневская.

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