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Общество

Яд в банке: о смертельной опасности маринованных грибов предупредила врач

Почему маринованные грибы могут быть опасны для здоровья человека, объяснила доктор медицинских наук, профессор Пермского политеха Нина Вишневская.

Фото: ПАИ

Маринованные грибы содержат ценные вещества, такие как белки, калий, фосфор, кальций, витамины, цинк и антиоксидант меланин, пояснила она. Однако, по словам специалиста, при определенных условиях домашняя заготовка становится опасной для жизни. Это связано с тем, что в запечатанной банке создается бескислородная среда, идеальная для прорастания спор бактерии, которая вырабатывает ботулотоксин.

«Споры Clostridium botulinum широко распространены в почве, и если на грибах после сбора остаются частицы земли, они могут попасть в банку», - приводит ее слова РИА Новости.

Нина Вишневская пояснила, что в закатанной банке бактерия вырабатывает один из самых сильных природных ядов, поражающий нервную систему, - ботулотоксин. Этот яд приводит к параличу мышц, и отравившийся человек начинает задыхаться. Если не оказать своевременно медпомощь, то он погибает.

Как отметила врач, на порчу грибов в банке могут указывать помутнение рассола, вздутая крышка или пузырьки газа.

«Минимизировать риск позволит тщательная очистка грибов, достаточное количество уксуса и соли в маринаде и хранение в холоде. А самый надежный способ избежать опасности - сушить или замораживать грибы вместо консервации», - заключила Нина Вишневская.

Ранее сообщалось, что жительница Псковской области Анастасия Лебедева выращивает вешенки прямо у себя в квартире.

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