В Псковском областном суде оспаривают решение о возврате автомобиля за 19 млн рублей

11:46, 09 сентября 2026, ПАИ

Псковский областной суд рассматривает апелляционные жалобы автодилера ООО «ИАТ ГОЛД» и официального представителя автокомпании АО «Чери Автомобили Рус» на решение Псковского городского суда по спору о качестве автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Поводом для обращения в суд стало выявление производственных недостатков машины во время действия гарантии. Псковский городской суд 20 февраля 2026 года расторг договор купли-продажи автомобиля и постановил взыскать в пользу покупателя уплаченные за машину деньги, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Общая сумма взыскания по решению суда составила более 19 млн рублей. Кроме того, с ответчиков постановлено взыскивать неустойку в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки исполнения требования о возврате денег – вплоть до фактического исполнения денежного обязательства.

23 июня 2026 года Псковский городской суд вынес дополнительное решение. Оба судебных акта обжалуются в областном суде.

В настоящее время апелляционное рассмотрение продолжается. Следующее судебное заседание назначено на 14 сентября в 14:00.