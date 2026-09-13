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Общество

Истребитель НАТО подняли в воздух в Литве из-за стаи птиц

В Литве подняли в воздух истребитель НАТО и временно закрыли аэропорт Вильнюса, приняв стаю птиц за беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр по управлению кризисами.

В центре пояснили, что на радарах птицы и дроны оставляют, на первый взгляд, одинаковые следы.

Из-за тревоги работа воздушной гавани была приостановлена на 38 минут. Предупреждение об угрозе сняли после того, как истребитель провёл визуальную идентификацию воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что депутат Сейма, лидер партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Лауринас Кащюнас предложил перевести обучение в русскоязычных школах и детских садах исключительно на государственный язык. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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