Депутат Сейма предложил перевести все русскоязычные школы на литовский

16:22, 09 сентября 2026, ПАИ

Перевести обучение в русскоязычных школах и детских садах исключительно на государственный язык предложил депутат Сейма, лидер партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Лауринас Кащюнас. Об этом сообщает Sputnik.

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Он представил соответствующие поправки к закону об образовании. В подготовленном законопроекте предусмотрено, что с 2028 года все обучение в образовательных учреждениях для национальных меньшинств будет вестись на литовском, за исключением уроков на родном языке.

Все социальные науки (история, география, экономика, философия и другие) должны преподаваться старшеклассникам на государственном языке.

«Но с 2030 года мы перейдём к обучению исключительно на государственном литовском языке, исключив родной язык. То есть мы будем делать то, что сделали латыши и эстонцы. Это основополагающий шаг, который должно предпринять наше государство», – высказал своё мнение Лауринас Кащюнас.

По его словам, при этом эти изменения не затронут школы, где обучение ведётся на польском языке, поскольку у Литвы есть двустороннее соглашение с Польшей, которая является членом ЕС, а польский является официальным языком ЕС.