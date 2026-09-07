Фоторепортаж: как в Пскове смотрели открытие Международного фестиваля молодёжи

На площадке парклета «Эфир» Псковского агентства информации 13 сентября прошла прямая трансляция церемонии открытия Международного фестиваля молодёжи – 2026.

В объективе фотографа ПАИ Екатерины Ивановой – зрители, атмосфера площадки и момент, объединивший Псков с Екатеринбургом.

Напомним, что фестиваль проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и собирает 10 тысяч лидеров из 191 страны. Псковскую область представляют 20 человек. Прямые эфиры с места событий организует Международный клуб дружбы: делегаты делятся впечатлениями и эмоциями. Церемонию закрытия фестиваля покажут в парклете «Эфир» 16 сентября с 17:30 до 19:00. Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».