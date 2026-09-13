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Общество

«Эфир» с места событий: в парклете ПАИ транслируют открытие Международного фестиваля молодёжи

Прямая трансляция церемонии открытия Международного фестиваля молодёжи – 2026 проходит на площадке парклета «Эфир» Псковского агентства информации сегодня, 13 сентября.

  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX сообщал, что Международный клуб дружбы организует прямые эфиры с места событий: делегаты поделятся впечатлениями и эмоциями, расскажут о том, что уже успели увидеть и с кем познакомиться.

«От Псковской области на фестиваль поехало 20 человек, но заявок было больше. Очень здорово, что дирекция Международного фестиваля молодёжи дала ребятам, которые по какой-то причине не прошли, стать частичкой этого события. Такие встречи вдохновляют», – отметила руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.

«Екатеринбург гостеприимно открыл для нас свои двери. Приятно видеть ребят из разных стран на фестивале. Здесь царит потрясающая атмосфера», – поделился министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев на открытии мероприятия в Екатеринбурге.

Добавим, что 16 сентября с 17:30 до 19:00 на площадке парклета «Эфир» покажут церемонию закрытия Международного фестиваля молодёжи – 2026.

Отметим, Международный фестиваль молодёжи пройдёт с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч лидеров из 191 страны. Псковскую область на фестивале представляет 20 человек. По итогам фестиваля Псковская область примет ответный визит: приедет делегация участников региональной программы из 14 стран мира. Гости познакомятся с историческим, культурным и духовным наследием Псковской области и создадут собственный медиапродукт о нашей земле.

Напомним, что Международный клуб дружбы Псковской области работает на базе регионального Дома молодёжи и за полтора года своей деятельности принял представителей 50 стран. Международный фестиваль молодёжи проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

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