Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Главные мандаты. Как распределяются депутатские места в Заксобрании Псковской области

На 25 сентября назначено организационное собрание избранных депутатов Законодательного Собрания Псковской области, на котором мы впервые увидим новый состав регионального парламента. Пока же, практически до последнего момента, идет распределение депутатских мандатов, полученных по итогам голосования по единому партийному округу. Всего их 13. Безусловно, основная интрига была в том, кто получит восемь мандатов, распределенных «Единой России».

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Впрочем, вопрос интриги здесь только отчасти: процедура распределения мандатов законодательно определена. В первую очередь их получают те, кто стоит во главе партийного списка. Затем мандаты распределяются согласно результатам партии в каждом из округов: самые высокие показатели дают приоритет на получение мандата.

Итак, что на данный момент известно о том, кто же станет депутатом от «Единой России» по партспискам.

Для того чтобы понять логику распределения мандатов, выстроим рейтинг региональных групп по округам исходя из результатов «Единой России» в каждом из округов. Выглядит он следующим образом:

1-е место: 5-я региональная группа – 61,27 % (Фомченкова, Щеблыкина, Ковалева)
2-е место: 6-я региональная группа – 59,93 % (Шумайлов, Зернова, Константинова)
3-е место: 10-я региональная группа – 58,57 % (Гомон, Алексеев, Кузьминых)
4-е место: 8-я региональная группа – 57,94 % (Мороз, Романов, Лазарева)
5-е место: 12-я региональная группа – 57,52 % (Савельев, Суркова, Молодцева)
6-е место: 13-я региональная группа – 56,59 % (Быстрова, Шиплин, Шалыгина)
7-е место: 7-я региональная группа – 54,41 % (Галахова, Анисимова)
8-е место: 9-я региональная группа – 53,37 % (Быстров, Михайлов, Петрикова)
9-е место: 11-я региональная группа – 52,69 % (Лукин, Спиридонов, Тимонен)
10-е место: 1-я региональная группа – 48,6 % (Шагин, Варкки, Корныльева)
11-е место: 3-я региональная группа – 48,14 % (Пугач, Титов, Таратута)
12-е место: 2-я региональная группа – 44,94 % (Лунгу, Быстрова, Николаева)
13-е место: 4-я региональная группа – 42,05 % (Форш, Борисенко, Иванов).

Мандаты были распределены пятерке кандидатов общей части партсписка, а оставшиеся три, согласно постановлению облизбиркома от 21 сентября, получали Татьяна Фомченкова (5-я реггруппа), Евгений Шумайлов (6-я реггруппа) и Павел Гомон (10-я реггруппа). То есть те, в чьих округах «Единая Россия» показала наибольший результат. Обратим внимание, что Фомченкова и Шумайлов представляют округа Великих Лук. В южной столице показатели голосования за «Единую Россию» в этот раз оказались рекордно высокими, побив даже показатели районов, где показатели партии традиционно высоки.

Напомним, что губернатор Михаил Ведерников, сенатор Алексей Наумец и спикер Заксобрания Александр Котов от своих мандатов отказались. Их мандаты были перераспределены и отданы Антону Морозу (8-я реггруппа), Олегу Савельеву (12-я реггруппа) и Марине Быстровой (13-я реггруппа).

Таким образом, на данный момент по партсписку «Единой России» мандаты депутатов Заксобрания Псковской области получают глава Пскова Борис Елкин, сенатор Наталья Мельникова, депутат Псковской гордумы Антон Мороз, депутат Заксобрания предыдущего созыва Олег Савельев, курирующий редактор издательского дома «Медиа 60» (входит в состав госмедиахолдинга Псковской области) Марина Быстрова, директор Великолукского горводоканала Евгений Шумайлов, директор Великолукской гимназии им. Ковалевской Татьяна Фомченкова и советник губернатора Павел Гомон.

Однако это диспозиция «на данный момент». Почему? Потому что с высокой долей вероятности Наталья Мельникова продолжит представлять регион в Совете Федерации, а значит, её мандат в Заксобрании станет вакантным и будет перераспределён. Согласно рейтингу на него сможет претендовать лидер 13-й реггруппы, главред «Гдовской зари» Ольга Галахова (Гдовский район). В случае отказа от мандата членов самой Галаховой и остальных членов этой группы на вакантное кресло сможет претендовать следующая по рейтингу, 9-я реггруппа, которую возглавляет глава Островского округа Дмитрий Быстров.

Окончательные решения – не за горами. Повторим, нельзя исключать, что конфигурация ещё будет изменяться.

Что касается представительства остальных партий, то едва ли тут будет какая-то интрига. Сегодня стало известно, что ЛДПР в Заксобрании будет представлять лидер реготделения партии, депутат предыдущего созыва Антон Минаков. В кресло депутата регионального парламента из Печорского окружного Собрания перебирается Игорь Романов. «Справедливую Россию» в Собрании будет представлять Наталья Тудакова. Два мандата от КПРФ достанутся Петру Алексеенко и Дмитрию Михайлову. Решение о распределении мандатов в компартии окончательно примут сегодня.

Напомним, что «Единая Россия» в Законодательном Собрании получила квалифицированное большинство: 21 мандат. Первая сессия нового созыва состоится уже в начале следующей недели.

Александр Машкарин
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



24 сентября 2026

Маргарита Симоньян – об информировании за рубежом: Мы используем все возможности
24 сентября 2026

Маргарита Симоньян заявила, что Россия идёт к миру, а другие – к эскалации
24 сентября 2026

Стали известны результаты детского голосования в Псковской области
23 сентября 2026

Стало известно, кто получил вакантные мандаты в Заксобрании Псковской области
23 сентября 2026

Павел Гомон – о точности своего прогноза на выборах в Госдуму: Я руководствовался здравым смыслом
23 сентября 2026

Игорь Сопов стал гостем радиостанции «Серебряный дождь». Главное
23 сентября 2026

Ветеран СВО Николай Алексеев раскрыл секрет победы в анкетировании на «Ночи выборов – 2026»
23 сентября 2026

В списках партийных наблюдателей в Псковской области обнаруживались мёртвые души

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...