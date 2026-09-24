Главные мандаты. Как распределяются депутатские места в Заксобрании Псковской области

13:18, 24 сентября 2026, ПАИ

На 25 сентября назначено организационное собрание избранных депутатов Законодательного Собрания Псковской области, на котором мы впервые увидим новый состав регионального парламента. Пока же, практически до последнего момента, идет распределение депутатских мандатов, полученных по итогам голосования по единому партийному округу. Всего их 13. Безусловно, основная интрига была в том, кто получит восемь мандатов, распределенных «Единой России».

Впрочем, вопрос интриги здесь только отчасти: процедура распределения мандатов законодательно определена. В первую очередь их получают те, кто стоит во главе партийного списка. Затем мандаты распределяются согласно результатам партии в каждом из округов: самые высокие показатели дают приоритет на получение мандата.

Итак, что на данный момент известно о том, кто же станет депутатом от «Единой России» по партспискам.

Для того чтобы понять логику распределения мандатов, выстроим рейтинг региональных групп по округам исходя из результатов «Единой России» в каждом из округов. Выглядит он следующим образом:

1-е место: 5-я региональная группа – 61,27 % (Фомченкова, Щеблыкина, Ковалева)

2-е место: 6-я региональная группа – 59,93 % (Шумайлов, Зернова, Константинова)

3-е место: 10-я региональная группа – 58,57 % (Гомон, Алексеев, Кузьминых)

4-е место: 8-я региональная группа – 57,94 % (Мороз, Романов, Лазарева)

5-е место: 12-я региональная группа – 57,52 % (Савельев, Суркова, Молодцева)

6-е место: 13-я региональная группа – 56,59 % (Быстрова, Шиплин, Шалыгина)

7-е место: 7-я региональная группа – 54,41 % (Галахова, Анисимова)

8-е место: 9-я региональная группа – 53,37 % (Быстров, Михайлов, Петрикова)

9-е место: 11-я региональная группа – 52,69 % (Лукин, Спиридонов, Тимонен)

10-е место: 1-я региональная группа – 48,6 % (Шагин, Варкки, Корныльева)

11-е место: 3-я региональная группа – 48,14 % (Пугач, Титов, Таратута)

12-е место: 2-я региональная группа – 44,94 % (Лунгу, Быстрова, Николаева)

13-е место: 4-я региональная группа – 42,05 % (Форш, Борисенко, Иванов).

Мандаты были распределены пятерке кандидатов общей части партсписка, а оставшиеся три, согласно постановлению облизбиркома от 21 сентября, получали Татьяна Фомченкова (5-я реггруппа), Евгений Шумайлов (6-я реггруппа) и Павел Гомон (10-я реггруппа). То есть те, в чьих округах «Единая Россия» показала наибольший результат. Обратим внимание, что Фомченкова и Шумайлов представляют округа Великих Лук. В южной столице показатели голосования за «Единую Россию» в этот раз оказались рекордно высокими, побив даже показатели районов, где показатели партии традиционно высоки.

Напомним, что губернатор Михаил Ведерников, сенатор Алексей Наумец и спикер Заксобрания Александр Котов от своих мандатов отказались. Их мандаты были перераспределены и отданы Антону Морозу (8-я реггруппа), Олегу Савельеву (12-я реггруппа) и Марине Быстровой (13-я реггруппа).

Таким образом, на данный момент по партсписку «Единой России» мандаты депутатов Заксобрания Псковской области получают глава Пскова Борис Елкин, сенатор Наталья Мельникова, депутат Псковской гордумы Антон Мороз, депутат Заксобрания предыдущего созыва Олег Савельев, курирующий редактор издательского дома «Медиа 60» (входит в состав госмедиахолдинга Псковской области) Марина Быстрова, директор Великолукского горводоканала Евгений Шумайлов, директор Великолукской гимназии им. Ковалевской Татьяна Фомченкова и советник губернатора Павел Гомон.

Однако это диспозиция «на данный момент». Почему? Потому что с высокой долей вероятности Наталья Мельникова продолжит представлять регион в Совете Федерации, а значит, её мандат в Заксобрании станет вакантным и будет перераспределён. Согласно рейтингу на него сможет претендовать лидер 13-й реггруппы, главред «Гдовской зари» Ольга Галахова (Гдовский район). В случае отказа от мандата членов самой Галаховой и остальных членов этой группы на вакантное кресло сможет претендовать следующая по рейтингу, 9-я реггруппа, которую возглавляет глава Островского округа Дмитрий Быстров.

Окончательные решения – не за горами. Повторим, нельзя исключать, что конфигурация ещё будет изменяться.

Что касается представительства остальных партий, то едва ли тут будет какая-то интрига. Сегодня стало известно, что ЛДПР в Заксобрании будет представлять лидер реготделения партии, депутат предыдущего созыва Антон Минаков. В кресло депутата регионального парламента из Печорского окружного Собрания перебирается Игорь Романов. «Справедливую Россию» в Собрании будет представлять Наталья Тудакова. Два мандата от КПРФ достанутся Петру Алексеенко и Дмитрию Михайлову. Решение о распределении мандатов в компартии окончательно примут сегодня.

Напомним, что «Единая Россия» в Законодательном Собрании получила квалифицированное большинство: 21 мандат. Первая сессия нового созыва состоится уже в начале следующей недели.