КПРФ определилась с кандидатами на мандаты в Заксобрании Псковской области

13:10, 24 сентября 2026, ПАИ

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко и второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов получат мандаты депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. Об этом ПАИ сообщил Пётр Алексеенко.

«Сегодня приезжал Степан Белов [занимавший вторую позицию в списке кандидатов от КПРФ. – Прим. ПАИ], он написал заявление об отказе. А потом уже Дмитрий Михайлов написал заявление, что согласен получить мандат», – сказал Пётр Алексеенко.

Ранее сообщалось, что вакантный мандат депутата Заксобрания Псковской области восьмого созыва был передан координатору Псковского регионального отделения ЛДПР Антону Минакову. Сначала мандат стал вакантным после отказа от него кандидата из единого списка Псковского регионального отделения ЛДПР Леонида Слуцкого. Потом его передали следующему зарегистрированному кандидату от ЛДПР Сергею Леонову, который отказался от него в пользу Минакова.

23 сентября стали известны имена кандидатов, получивших мандаты от партии «Единая Россия». От получения мандатов отказались Михаил Ведерников, Александр Котов и Алексей Наумец. Освободившиеся мандаты были переданы депутату Псковской городской Думы Антону Морозу, депутату Заксобрания Олегу Савельеву и курирующему редактору ИД «Медиа 60» Марине Быстровой.

Партию «Новые люди» в новом составе Собрания будет представлять руководитель регионального отделения партии Игорь Романов, «Справедливую Россию» – руководитель регионального отделения партии Наталья Тудакова.

Отметим, что в течение пяти дней, до вечера 25 сентября, кандидаты должны уведомить избирательную комиссию о принятии мандата или отказе от него. После этого будет назначена дата выдачи удостоверений.