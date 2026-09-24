Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди женских команд

13:37, 24 сентября 2026, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу в формате 7 х 7 среди женских команд. Соревнования прошли на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области

















В турнире приняли участие четыре команды из Пскова, Бежаниц и Великих Лук. По итогам соревнований первое место заняли футболистки клуба «Псков», на втором – псковская «Россиянка», а на третьем – «ВЛГАФК» из Великих Лук.

В индивидуальных номинациях Вероника Евстратенко и Алиса Форш были отмечены как лучшие вратарь и игрок турнира соответственно. Полузащитник «Россиянки» Алина Панфиленок получила статуэтку лучшей футболистки на своей позиции, Арину Андрееву из бежаницкого «Штурма» признали лучшим нападающим, а Дарью Даровских из «ВЛГАФК» – лучшим защитником.