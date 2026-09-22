Наследие поколений: молодёжный форум объединил участников из трёх стран в Пскове

Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове с 28 по 30 сентября. Мероприятие собрало порядка 118 молодых людей и наставников из Псковской области, Белоруссии и Абхазии.
Участников ждут панельные дискуссии, лекции, открытые диалоги, исторические квесты, выставка патриотических объединений и экскурсии по культурно-историческим местам региона.
Как проходит форум – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 19:04, 28 сентября 2026, ПАИ
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