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Общество

Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове

Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове с 28 по 30 сентября. Площадка направлена на патриотическое воспитание молодёжи, а также на объединение усилий и ресурсов участников системы патриотического воспитания. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Международный молодёжный форум «Наследие поколений» проходит в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Мероприятие собрало порядка 120 молодых людей и наставников из Псковской области, Белоруссии и Абхазии.

Программа включает в себя выставку молодёжных организаций и патриотических объединений Псковской области, панельные дискуссии, лекции, открытые диалоги и встречи, исторические квесты, презентацию эффективных практик в системе наставничества, работу в командах, а также экскурсии по культурно-историческим местам Псковской области.

Молодёжи предложили два тематических направления: «Молодые послы», где можно получить ключевые компетенции в сфере публичной дипломатии и межкультурного диалога, а также «Наследники Победы».

Руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева обратила внимание, что интерес к мероприятию растёт с каждым годом: «Очень приятно и радостно, что ребята не просто хотят посетить Псковскую область, но и принять участие в форуме, который направлен на совместное взаимодействие между тремя странами, создание общих проектов и будущее сотрудничество». Итогом форума должно стать создание интерактивной исторической игры.

Отметим, организаторами форума выступают АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Форум реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от «Росмолодёжи» национального проекта «Молодёжь и дети».

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