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Дорога к пациентам: Михаил Ведерников вручил псковским медикам ключи от 20 новых Lada Largus

Торжественная церемония вручения ключей от 20 новых отечественных автомобилей Lada Largus комплектации «Медицинская служба» состоялась на территории Псковской областной клинической больницы сегодня, 28 сентября. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал ключи от транспорта руководителям восьми медицинских учреждений региона, в структуре которых есть отделения неотложной и паллиативной помощи.

Новые машины позволят врачам быстрее реагировать на вызовы и сделают поездки к пациентам, нуждающимся в особой поддержке, комфортнее.

Как прошла церемония – в фоторепортаже Андрея Степанова.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ, 19:38, 28 сентября 2026, ПАИ
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