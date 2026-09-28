Михаил Ведерников вручил пковским медикам ключи от 20 автомобилей

16:50, 28 сентября 2026, ПАИ

Ключи от 20 новых отечественных автомобилей марки Lada Largus комплектации «Медицинская служба» вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников руководителям восьми медицинских учреждений региона, в структуре которых есть отделения неотложной и паллиативной помощи. Торжественное мероприятие состоялось на территории Псковской областной клинической больницы сегодня, 28 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Глава региона обратился к собравшимся с приветственным словом. «У нас очередное позитивное событие для нашей медицины, мы передаём ещё 20 автомобилей. С начала реализации президентских нацпроектов в регион поступило уже 250 автомобилей на сумму более 200 миллионов рублей, и это крайне важно для своевременной помощи нашим врачам. Мы эту работу будем продолжать. Отмечу, что передача автомобилей происходит на обновлённой парковке, по которой было очень много жалоб и обращений. Теперь это комфортное место», – сказал он.

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов от лица всего медицинского сообщества, медиков и пациентов выразил благодарность за то, что глава региона занимается вопросами здравоохранения Псковской области и идёт укрепление материально-технической базы.

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко в свою очередь рассказала об оборудовании авто: в них находятся мягкие носилки с колёсной базой, специальные кресла, держатели, наборы медицинских инструментов. «Машина-трансформер, и медицинский работник может находиться рядом с пациентом для оказания своевременной помощи», – подчеркнула она.

Отметим, что 19 автомобилей приобрели в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», один автомобиль – в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи».

Автомобили «Медицинская служба» оснащены медицинским оборудованием, медицинскими изделиями и расходными материалами.

Их получили: Порховская межрайонная больница, Невельская межрайонная больница, Псковская детская городская поликлиника, Детская областная клиническая больница, Псковская межрайонная больница, Псковская городская поликлиника, Островская межрайонная больница, Псковская областная клиническая больница.