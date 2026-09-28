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Общество

Михаил Ведерников вручил пковским медикам ключи от 20 автомобилей

Ключи от 20 новых отечественных автомобилей марки Lada Largus комплектации «Медицинская служба» вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников руководителям восьми медицинских учреждений региона, в структуре которых есть отделения неотложной и паллиативной помощи. Торжественное мероприятие состоялось на территории Псковской областной клинической больницы сегодня, 28 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Новые автомобили для медиков
    Фото: ПАИ
  • Новые автомобили для медиков
    Фото: ПАИ
  • Новые автомобили для медиков
    Фото: ПАИ
  • Новые автомобили для медиков
    Фото: ПАИ
  • Новые автомобили для медиков
    Фото: ПАИ

Глава региона обратился к собравшимся с приветственным словом. «У нас очередное позитивное событие для нашей медицины, мы передаём ещё 20 автомобилей. С начала реализации президентских нацпроектов в регион поступило уже 250 автомобилей на сумму более 200 миллионов рублей, и это крайне важно для своевременной помощи нашим врачам. Мы эту работу будем продолжать. Отмечу, что передача автомобилей происходит на обновлённой парковке, по которой было очень много жалоб и обращений. Теперь это комфортное место», – сказал он.

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов от лица всего медицинского сообщества, медиков и пациентов выразил благодарность за то, что глава региона занимается вопросами здравоохранения Псковской области и идёт укрепление материально-технической базы.

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко в свою очередь рассказала об оборудовании авто: в них находятся мягкие носилки с колёсной базой, специальные кресла, держатели, наборы медицинских инструментов. «Машина-трансформер, и медицинский работник может находиться рядом с пациентом для оказания своевременной помощи», – подчеркнула она.

Отметим, что 19 автомобилей приобрели в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», один автомобиль – в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи».

Автомобили «Медицинская служба» оснащены медицинским оборудованием, медицинскими изделиями и расходными материалами.

Их получили: Порховская межрайонная больница, Невельская межрайонная больница, Псковская детская городская поликлиника, Детская областная клиническая больница, Псковская межрайонная больница, Псковская городская поликлиника, Островская межрайонная больница, Псковская областная клиническая больница.

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