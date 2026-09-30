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Общество

Единую карту псковича уже выдают: как оформить ЕКП и где она пригодится

Более шести тысяч заявлений на ЕКП «Псковская» и детскую «ЕКПшку» подали жители области за первый месяц проекта. Карты уже получают первые держатели, а приём заявок продолжается: выпуск и обслуживание бесплатны.

Единая карта псковича выглядит как банковская карта с изображением Псковского кремля, но её возможности шире обычной оплаты покупок. ЕКП объединяет платёжные функции, региональные сервисы и программу скидок. Отдельную карту – «ЕКПшку» – выпускают для детей.

Изображение: Кирилл Гавриленко / ПАИ

Сколько заявок подано

По данным на 28 сентября, жители региона подали более шести тысяч заявлений: 4 900 – на взрослую ЕКП «Псковская» и 1 200 – на детскую «ЕКПшку». Более 80 % заявлений подано в офисы Сбера – банка-эмитента карты. Выдача карт началась, её обладателями уже стали более 1 800 жителей Псковской области.

Где пригодится карта

ЕКП можно использовать для оплаты покупок, зачисления региональных социальных выплат и получения предложений партнёров. Карта также объединяет транспортные функции. Для детей «ЕКПшка» предусмотрена в том числе как пропуск в школу и средство оплаты питания.

«В Санкт-Петербурге больше 750 партнёров, которые предоставляют скидки, дисконты для держателей карт. В эту программу вливается и единая карта псковича», – рассказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

По последним данным, межрегиональная программа лояльности объединяет уже более 770 партнёров, к ней продолжают присоединяться и организации Псковской области.

Как подать заявление

Оформить карту может гражданин России с постоянной регистрацией в Псковской области. Для этого нужно лично обратиться в отделение Сбера с паспортом и СНИЛС. При оформлении взрослой ЕКП сотрудник банка проверит данные заявителя и сделает фотографию для карты. Выпуск и обслуживание бесплатны. Для оформления детской «ЕКПшки» Владимир Компаниец рекомендует взять свидетельство о рождении и СНИЛС ребёнка.

Узнать больше о возможностях карты и оформлении можно на региональном портале ЕКП «Псковская» или по короткому номеру единого информационного центра Псковской области 122.

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