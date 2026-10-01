Псковичка приняла участие в международном форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге
Директор детской художественной школы Инна Лялина приняла участие в XII Санкт‑Петербургском международном форуме объединённых культур. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
В рамках форума проходил всероссийский круглый стол «Развитие системы детских школ искусств – 2026: актуальные проблемы качества реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств», и Инна Лялина приняла участие в его работе.
В ходе мероприятия был представлен опыт работы ведущих школ искусств в Санкт‑Петербурге. На форуме выступили представители Министерства культуры РФ, ректоры ведущих художественных вузов и руководители методических объединений.
Основными направлениями обсуждения были качество реализации образовательных программ, сохранение культурно‑исторического наследия России, обеспечение преемственности традиций и вопросы духовно‑нравственного воспитания подрастающего поколения.
Полученные материалы и опыт будут использованы в дальнейшей деятельности детской художественной школы города Пскова, отметили в городской администрации.
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Псковичка приняла участие в международном форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге