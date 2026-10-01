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Фестиваль «Женское сердце России» в Пскове

Третий окружной этап Всероссийского творческого фестиваля «Женское сердце России» торжественно открылся в Псковском городском культурном центре сегодня, 1 октября.

Фестиваль объединил порядка 120 матерей и жён участников специальной военной операции из 10 регионов Северо-Западного федерального округа, в том числе из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Республики Коми.

Главная цель мероприятия – объединение и сплочение матерей и жён погибших, без вести пропавших и действующих военнослужащих – участников специальной военной операции. На фестивале выступают творческие коллективы, сформированные региональными филиалами фонда «Защитники Отечества». В программе как сольные выступления, так и номера творческих коллективов.

Как прошел фестиваль – в фоторепортаже Андрея Степанова.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ, 22:17, 01 октября 2026, ПАИ
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