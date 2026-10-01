Фестиваль «Женское сердце России» проходит в Пскове

19:36, 01 октября 2026, ПАИ

Третий окружной этап Всероссийского творческого фестиваля «Женское сердце России» торжественно открылся в Псковском городском культурном центре сегодня, 1 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фестиваль объединил порядка 120 матерей и жён участников специальной военной операции из 10 регионов Северо-Западного федерального округа, в том числе из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской области и Республики Коми.

Главная цель мероприятия – объединение и сплочение матерей и жён погибших, без вести пропавших и действующих военнослужащих – участников специальной военной операции. На фестивале выступают творческие коллективы, сформированные региональными филиалами фонда «Защитники Отечества». В программе как сольные выступления, так и номера творческих коллективов.

Фестиваль не ограничился только творческий частью: каждая из региональных команд презентовала свой субъект, рассказав о специфике и колорите своей культуры. Все участницы – женщины с огромным сердцем, которые, несмотря на пережитое, продолжают жить, любить и заниматься творчеством.

Собравшиеся увидели видеообращение статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ и председателя Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой. Она отметила: «В этот раз фестиваль принимает Псковская область. Жёны и матери участников СВО представят многообразие народов нашей страны, их объединение, стремление дарить тепло тем, кто рядом с нами. В рамках этого мероприятия можно поделиться своей историей, найти понимание и почувствовать поддержку. Женщины сохраняют связь друг с другом и вместе реализует добрые значимые инициативы. Ваша внутренняя сила помогает преодолевать все испытания и уверенно идти вперёд».

Анна Цивилёва выразила особые слова признательности руководству Псковской области за тёплый радушный приём.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова передала приветствие главы региона Михаила Ведерникова: «Матери и жёны защитников, рад приветствовать вас на Псковской земле. Масштабный проект «Женское сердце России», организованный государственным фондом «Защитники Отечества», объединил уже сотни талантливых женщин. Теперь фестиваль принимает и СЗФО, и мы рады, что местом проведения стала Псковская область. Этот проект – символ несгибаемой силы, вы передаёте богатые традиции народов нашей страны, и вы опора для своих семей и для всей нашей страны. Ваш труд – большая поддержка для тех, кто находится на фронте. Пусть Псковская земля станет для вас местом силы и искренней дружбы».

Советник председателя государственного фонда «Защитники Отечества» Светлана Грохотова в своём выступлении обратила внимание, что идея фестиваля зародилась на Псковской земле – в центре реабилитации, расположенном в Печорах.

«Так много талантливых женщин, и именно на них держится наша земля. Слова признательности всем тем, кто приехал, спасибо за организованную ярмарку и, самое главное, спасибо за ваше доброе сердце», – отметила она и прочла стихотворение вдовы офицера Ольги Волковой «Между землёй и небом...».

Епископ Великолукский и Невельский Варнава сердечно приветствовал участников творческого фестиваля: «Именно в России бьётся открытое, отзывчивое женское сердце. Любовь приносит в жертву себя, а не других, а самая сильная молитва на земле – это молитва матери, молитва женщины. Благословения вам Божьего».

Мероприятие организовал государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с правительством Псковской области. Символично, что фестиваль проходит в 2026 году, который, согласно предложению президента РФ Владимира Путина, объявлен Годом единства народов России.