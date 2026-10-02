Перекрытие улицы Кузнецкой в Пскове продлили на месяц
Ограничение движения по улице Кузнецкой в Пскове продлили на месяц, сообщили ПАИ в городской администрации.
В связи с производственной необходимостью ограничение движения по улице Кузнецкой продлевается до 30 октября.
Перекрытие вводится на одной полосе проезжей части в районе здания № 33. Мера связана с проведением дорожных работ у строящейся гостиницы Cosmos Smart.
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