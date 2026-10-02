Перекрытие улицы Кузнецкой в Пскове продлили на месяц

11:52, 02 октября 2026, ПАИ

Ограничение движения по улице Кузнецкой в Пскове продлили на месяц, сообщили ПАИ в городской администрации.

В связи с производственной необходимостью ограничение движения по улице Кузнецкой продлевается до 30 октября.

Перекрытие вводится на одной полосе проезжей части в районе здания № 33. Мера связана с проведением дорожных работ у строящейся гостиницы Cosmos Smart.