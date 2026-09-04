Движение ограничат около будущей гостиницы на улице Кузнецкой в Пскове

09:55, 04 сентября 2026, ПАИ

Движение ограничат на улице Кузнецкой в Пскове с 8 по 30 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Перекрытие вводится на одной полосе проезжей части в районе здания № 33. Мера связана с проведением дорожных работ у строящейся гостиницы Cosmos Smart.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, следить за дорожными знаками и заранее продумывать пути объезда.

«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!» – отметили в администрации.