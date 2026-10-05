Псковский футболист в составе «Зенита-2» выиграл первенство Второй лиги «А»

12:17, 05 октября 2026, ПАИ

Псковский футболист Евгений Дубинин в составе петербургского «Зенита-2» досрочно выиграл первенство России среди команд Второй лиги дивизиона «А» в группе «Серебро». Об этом сообщает пресс-служба команды.

За весь сезон в этой лиге Дубинин на поле не выходил.

В 12-м туре «Зенит-2» обыграл на выезде «Тюмень» со счётом 1:0 и оторвался от соперников в турнирной таблице на недосягаемое расстояние благодаря результату параллельного матча между пермским «Амкаром» и «Торпедо Миасс».

За десять матчей осеннего сезона петербуржцы не потерпели ни одного поражения, одержав восемь побед и дважды сыграв вничью, и остаются единственной непобеждённой командой в первенстве.

Евгений Дубинин – воспитанник псковского футбола, выступал за клуб «Псков». В январе 2023 года он перешёл в академию «Зенита». В составе молодёжной команды «Зенита» становился победителем Молодёжной футбольной лиги. Дебютировал в профессиональном футболе в апреле 2026 года в матче против «Динамо Ставрополь», выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч.