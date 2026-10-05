В УФНС рассказали об изменениях при продаже жилья и другого имущества

13:09, 05 октября 2026, ПАИ

Новые правила, касающиеся налогообложения при продаже недвижимости и другого имущества, действуют для налогоплательщиков с 2026 года. Изменения затрагивают, в частности, срок владения объектом и условия применения льготы для семей с детьми.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, для освобождения дохода от продажи имущества от НДФЛ установленный минимальный срок владения должен быть непрерывным. Если право собственности прерывалось, отсчёт срока начинается заново.

Отдельные уточнения внесены в порядок применения льготы при продаже жилья семьями с детьми. В состав семьи для этих целей может включаться ребёнок, признанный недееспособным, независимо от его возраста. Кроме того, при соблюдении установленных условий учитывается рождение второго ребёнка не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи жилья.

При определении права на льготу также изменился подход к сравнению проданного и приобретённого жилья. С 2026 года сопоставление может проводиться по площади объектов либо по их кадастровой стоимости.

Кроме того, индивидуальные предприниматели получили возможность учитывать документально подтверждённые расходы на покупку жилых домов, квартир, комнат, садовых домов и транспорта, которые использовались в предпринимательской деятельности. Это возможно, если такие расходы ранее не были учтены при применении специального налогового режима или в составе профессионального вычета.

В УФНС подчеркнули, что двойной учёт одних и тех же расходов не допускается.