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Команда Псковской области выиграла командный зачёт первенства России по джиу-джитсу

Команда Псковской области заняла первое место в командном зачёте первенства России по джиу-джитсу в разделе «неваза», которое прошло в Вологде. Об этом сообщается в группе «Джиу-джитсу, грепплинг Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «Джиу-джитсу, грепплинг Псков» в соцсети «ВКонтакте»

В этом разделе спортсменам Псковской области удалось завоевать шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали в группах среди борцов до 12 и до 14 лет. Победы на счету Льва Кузаева, Марии Климановой, Дарьи Григорьевой, Софьи Ветошкиной и Марии Шумейко.

«Вместе с вологодской командой наша сборная разделила первое командное место, набрав одинаковое количество очков. Небольшим составом мы это сделали, забрав треть золотых медалей со всего первенства в разделе «неваза», – отмечается в сообществе.

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