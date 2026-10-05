Псковские школьники увидели, как готовят взлёт самолёта

16:22, 05 октября 2026, ПАИ

5 октября международный аэропорт Псков имени княгини Ольги открыл двери для 25 восьмиклассников средней школы № 13. Профориентационный тур организовал Молодёжный кадровый центр Псковской области, сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

Школьники прошли через терминалы прилёта и вылета, заглянули в зону досмотра и увидели, как обеспечивается авиационная безопасность. Но главное – они оказались рядом с взлётной полосой и наблюдали за взлётом самолёта и работой всех служб аэропорта.

«Аэропорт – это не только самолёты и пассажиры. Это огромный механизм, где каждый сотрудник важен. Мы рады, что у школьников есть возможность увидеть эту работу изнутри. Возможно, для кого-то из них этот день станет началом пути в авиацию», – отметил и. о. генерального директора международного аэропорта «Княгиня Ольга» Евгений Павлюк.

Такие профтуры – часть национального проекта «Кадры». Их задача – показать профессию изнутри, чтобы подростки уже сегодня понимали, куда хотят двигаться в будущем.