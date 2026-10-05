Пьяный пскович без прав съехал на микроавтобусе в пруд

17:06, 05 октября 2026, ПАИ

20-летний пскович ночью взял микроавтобус родственника и устроил поездку, которая закончилась в водоеме. В итоге суд назначил ему 10 суток административного ареста, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

В ночь на 3 октября пскович решил покататься на принадлежащем родственнику Citroen SpaceTourer, который находился в автосервисе по месту его работы. Молодой человек был пьян и не имел водительских прав.

На микроавтобусе он поехал по улице Льва Толстого в сторону улицы Николая Васильева, но не справился с управлением и съехал в водоем. Машина практически полностью оказалась под водой. Пскович рассказал в суде, что пришел в себя уже на крыше микроавтобуса. Позже машину достали из пруда.

Суд признал молодого человека виновным по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ – за управление транспортным средством в состоянии опьянения без права управления. Ему назначили 10 суток административного ареста.

Постановление пока не вступило в законную силу.