Дождь и до +19 градусов прогнозируют в Псковской области 6 октября

20:57, 05 октября 2026, ПАИ

Облачная погода с небольшим дождём ожидается на территории Псковской области 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, будет дуть умеренный ветер западных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура в области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём ожидается от +14 до +19 градусов. Атмосферное давление будет низким.

В Пскове температура ночью – от +9 до +11 градусов, днём синоптики прогнозируют от +15 до +17 градусов.

Напомним, сегодня в некоторых регионах России выпал первый снег.