Стилист рассказала о разочаровании на Московской неделе моды

09:59, 06 октября 2026, ПАИ

Стилист-имиджмейкер, автор метафорических карт, основатель школы трансформационного стиля и модный блогер Кристина Кова из Новосибирска приняла участие в Московской неделе моды. Она рассказала, какой наряд подготовила для мероприятия и какой показ стал для неё главным разочарованием, сообщает Горсайт.

Кристина Кова впервые посетила Московскую неделю моды в профессиональном качестве. Мероприятие длилось с 26 сентября по 1 октября.

У каждого участвующего дизайнера была своя зона с коллекцией одежды, обуви и аксессуаров. Также гости могли подняться на основной этаж для интервью и фотосессий. На неделе моды присутствовали Филипп Киркоров, известные российские модели и инфлюенсеры.

Девушка призналась, что ей было интересно наблюдать за людьми в сложных и даже странных образах. Ценно было видеть, что другие участники тоже подготовились и постарались проявить индивидуальность.

Образ самой Кристины Ковы вызвал широкий резонанс: видео со сборами набрало тысячи просмотров в соцсетях. На ней были прозрачные чёрные штаны, надетые поверх спортивной одежды для занятий на пилоне, чёрный блестящий топ и длинная накидка. Образ дополнили кокошник, галстук с брошью, массивные кольца, очки-маска и сумочка. Обувью стали объёмные кроссовки.

По итогам показов Кристина Кова выделила главный тренд – обретение самобытности. По её словам, человеку важно понять свой внутренний код и стиль, забыть о жёстких стандартах, но при этом добавлять актуальные тенденции.

«Каждый человек рождается со своим стилем и интуитивно знает его с детства. Во взрослом возрасте мы лишь немного меняем его, адаптируя под условия жизни, фигуру или конкретные мероприятия. Но суть остаётся прежней: главный тренд – быть собой. На Московской неделе моды это было показано очень ярко», – пояснила она.

Девушка также подчеркнула важность разделения подиумной и повседневной одежды. Творческие личности могут позволять себе яркие наряды в жизни, тогда как офисному сотруднику будет сложнее адаптировать такие образы. Однако и он может позволить себе необычный лук на торжестве или тематическом мероприятии.

Несмотря на общие положительные впечатления, был момент, который расстроил стилиста. Она очень хотела попасть на показ одного известного бренда.

«Шоу прошло отлично, модели отработали прекрасно, но одежда была, на мой взгляд, ужасной и безвкусной. Коллекция словно демонстрировала депрессию и плохое настроение. Я бы не хотела, чтобы люди восприняли это как моду и начали носить такое. Для меня это стало полным разочарованием, хотя я позитивный человек и стараюсь находить хорошее в любом моменте», – призналась собеседница.