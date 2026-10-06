Псковичка получила 52 штрафа и дождалась ареста банковских счетов
22-летняя жительница Пскова погасила задолженность по 52 штрафам ГИБДД после того, как судебные приставы арестовали её банковские счета и предупредили о возможном аресте автомобиля. Как сообщили ПАИ в УФССП России по Псковской области, общая сумма задолженности составила 55 550 рублей. Большинство нарушений зафиксировали дорожные камеры. Среди штрафов был и один за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности.
В ходе исполнительного производства приставы выяснили, что у девушки есть второй автомобиль. Чтобы обеспечить исполнение требований, были арестованы её банковские счета.
После блокировки счетов псковичка пришла на личный прием к судебному приставу. Ей выдали квитанцию для оплаты, после чего вся сумма задолженности поступила на счет ведомства.
Все 52 исполнительных производства завершены фактическим исполнением.
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